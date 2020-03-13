恆春半島正值洋蔥產季，卻因酸雨影響爆發炭疽病，多數洋蔥出現病斑導致總體產量減少近半，中央13日初步同意撥款補助，但消息傳回地方後農友喜憂參半，就怕「又是補助給地主而非真農民」。（謝佳潾攝）

恆春半島正值洋蔥產季，卻因酸雨影響爆發炭疽病，多數洋蔥出現病斑導致總體產量減少近半，中央13日初步同意撥款補助，但消息傳回地方後農友喜憂參半，就怕「又是補助給地主而非真農民」。（謝佳潾攝）

恆春半島正值洋蔥產季，卻因酸雨影響爆發炭疽病，多數洋蔥出現病斑導致總體產量減少近半，立委蘇震清、周春米獲知農損慘重，紛紛建請農委會循相關法規救助農民，中央13日初步同意撥款補助，但消息傳回地方後農友喜憂參半，就怕「又是補助給地主而非真農民」。

車城最大佃農林明坤種洋蔥逾30年，對於農損補助一事堪稱有「切身之痛」，他說，政府撥補助款是好意，但卻也好心做壞事，因申請補助款都要出示土地所有權狀等證明，但那些東西都是地主所有，加上鄉下地方地主不與佃農白紙黑字簽契約，補助款多是落入收租金的地主口袋。

他說，地主與佃農因政府的「畸形政策」一直處於不平等關係，佃農每年除要繳1分地數千元租金給地主外，休耕轉作時也要幫忙，但轉作的補助卻也因要出示權狀證明而被地主領走，這與農損補助的模式完全一樣，就是「佃農虧、地主爽」。

他無奈道，有多少良心地主會給佃農權狀證明去請款？以人性來講，大多數都是自己申請，他周遭的農友跟他一樣，只有吃虧的份，對於政府的任何補助都無感，因為到頭來只是看得到吃不到。

「補助很重要，但對象更重要！」他強調，申請補助款的規定真的要改，不應該再是有權狀證明才能申請，會下田的地主真的是少之又少，所以要改成依地段地號補助才合理，各鄉鎮公所都有登載農田地段地號實際耕作的農民，這依據才符合政府的補助初衷與目的。

今年恆春半島多數洋蔥田深受炭疽病侵害，農損慘重，而中央雖允諾將進行補助救助，但農友卻抱持「不期不待，沒有傷害」的心情，就怕規定再不改，依舊是為人作嫁。

(中時 )