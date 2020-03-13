被譽為最接近諾貝爾文學獎的台灣作家，詩人楊牧13日因病辭世，作為同事，創作精神深受楊牧啟迪的作家須文蔚表示：「楊牧永遠以熱忱、認真、純真看待世界。」

須文蔚指出，楊牧維持單純的創作世界，常自嘲是華盛頓大學裡唯一不用email的人，而校方也都尊重地把郵件印出來放在他的研究室裡。「他一生都極純粹，一般總覺得他對人事物淡然，但其實極用情。」須文蔚表示，當時楊牧在東華大學創立華文文學系，便特別邀請處於困頓中的小說家李永平任教，李永平退休後一次低調的手術，事後卻令楊牧少見地發怒，指『需要照顧，就應該跟我們說。』

「他對翻譯、創作的熱忱，打造出台灣少見的華文文學系，致力於現代文學的教學與創作。」須文蔚也指出，儘管楊牧認為網路無用，但對於自己數位文學的創作仍是樂見與欣慰的，常在演講中指自己系上這些作家老師如郝譽翔、吳明益、須文蔚『都很不錯』，須文蔚嘆：「他沒有在我面前說過，但其實他是樂見我們的創作的。」

須文蔚回憶指出：「自己這一輩的創作者，大抵都是從中學開始被楊牧的詩震撼，一輩子也擺脫不了的。」他也指出楊牧的詩有著對社會的關懷，卻不是謾罵而是以社會參與的角度，希望以詩的方式對社會議題有著更永恆的討論，而這也成為須文蔚寫作時，始終提醒自己的精神典範「在創作上永遠保持純淨思考的空間」。

(旺報 )