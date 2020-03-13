據貴州省衛健委網站13日消息，13日0時至12時，貴州全省新型冠狀病毒肺炎無新增確診病例。

截至13日12時，貴州全省累計報告新型冠狀病毒肺炎病例146例，其中，51例有武漢旅居史，14例有武漢外湖北其他地區旅居史，15例有湖北以外地區旅居史；治愈出院140例，在院治療4例(普通型4例)，死亡2例；男性74例，女性72例；年齡最大87歲，最小1個月(確診時間)；貴陽市36例(治愈33例，死亡1例)，遵義市32例(治愈31例)，六盤水市10例(治愈8例，死亡1例)，安順市4例(治愈4例)，畢節市23例(治愈23例)，銅仁市10例(治愈10例)，黔東南州10例(治愈10例) ，黔南州17例(治愈17例)，黔西南州4例(治愈4例)，現無疑似病例。

累計追踪密切接觸者2574人，已解除醫學觀察2489人，尚在接受醫學觀察13人。

(旺報 )