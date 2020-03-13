適逢歸仁文化中心整建工程，改以行動美術館的概念走進公園國小。（曹婷婷攝）

歸仁文化中心適逢整建工程期間，藝文推廣不停歇，化身行動美術館扎根美學幼苗，首選推出陳春陽鄉土藝術創作走入校園和社區，今天在公園國小舉行開幕式。公園國小校長吳淑芬說，學校落實藝術教育、培養學生藝術鑑賞能力，本學年度除與廣達文教基金會合作「台展三少年」，也接續展出陳春陽作品，希望吸引學生接近藝術，讓藝術成為生活一部份。

歸仁文化中心除了定期推出藝術創作展覽外，更將藝術普及到每個角落，提升民眾文化素養，從「105年行動藝術家走入校園、社區」到「108年行動美術館走入校園、社區 」一系列以學校和社區為主軸的推廣活動，皆獲一致好評，回響熱烈。

歸仁文化中心今年適逢中心整建工程期間，積極將觸角延伸各社區、學校，陳春陽被喻為鄉土畫家，欣賞其畫作猶如看到一部台灣農村史，歷史軌跡、民俗特色和文化傳統均展現無遺，深獲藝術界肯定。

歸仁文化中心規畫「行動美術館走入校園、社區」，首選春陽鄉土藝術創作，除了推廣美學教育，落實「藝術生活化、生活藝術化」目標外，也兼具鄉土教學意義，希望讓學生思考、感受及了解周遭環境和時代變遷，進而關懷鄉土，重新體現生命的價值和意義。

陳春陽曾追隨侯壽峰、詹浮雲、吳秋坡等大師習畫，也曾遠赴法國、義大利、荷蘭、英國、澳洲、大陸等國遊學深造。他的畫筆蘊藏著濃厚的情感，獨樹一格。畫作曾入選國際性的法國藝術家沙龍展出，更獲得法國藝術家沙龍展銅牌獎，其成就已得到國內外藝壇的肯定。

本次活動特別安排陳春陽老師進行作品解說導覽，也規畫「逗樂時光」鬥蟋蟀體驗和作品拼圖比賽等2項活動，希望吸引學生接近藝術，讓藝術創作更貼近欣賞者，讓藝術真正成為生活中的一部份。未來希望更多民眾樂於走進歸仁文化中心，中心也將提供更完善、多元的藝術欣賞環境與文化品質與鄉親民眾共享藝術人生。

(中時 )