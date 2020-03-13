北市府為嚴防新冠肺炎疫情持續延燒，可能影響行政工作，因此，規畫「居家辦公」和「分區辦公」，資訊局配合市府政策以遠距辦公的模式規畫，並已完成布置，且經過多次跨局處視訊會議演練和系統調整，人事處、研考會也在日前協同資訊局完成「居家辦公」試辦。

資訊局長呂新科表示，居家或分區辦公的規劃須包含視訊會議、雲端協作及線上公務3個層面部署，「居家辦公」，員工可於家中使用個人資訊設備，透過虛擬私有網路VPN，進入市府內網使用公務系統，如公文、請購核銷、差勤等系統；而「分區辦公」，則是疏散員工至各區大型會議室或禮堂分署，依實際情形將人員疏導至各駐外單位辦公。

呂新科指出，資訊局會因應疫情發展，協助增加連網能量，並加強資安防護，訂定使用者電腦基本安全設定及清查重要系統元件，以利行政部門順利運作兼具資安管控。

資訊局指出，目前「超前部署」已布置完成，包含網路頻寬、設備、軟體授權及公務系統等現況盤點，並經過多次跨局處視訊會議演練與系統調整，協助各機關視訊窗口設定帳號。

資訊局表示，將持續配合市府政策整頓及優化，提供完備資訊建設和技術，使遠距辦公成為未來另一種工作形式的選擇，克服異地或居家上班不便問題外，進而改變市府員工行政作業模式。

(中時 )