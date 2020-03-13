桃園市龜山區亮羽洗衣店協助身障者就業，13日2名洗衣店庇護生搭公車時，遭到駕駛罵「搭錯車」，還說「頭腦笨笨要吃藥」。庇護生受到驚嚇趕緊下車，被迫在大雨中行走1公里路上班。對此業者坦承此事，也已經道歉。

2名洗衣店庇護生分別在桃園、龜山，搭乘桃園客運5057路線，並在頂湖二街，下車後很快就能走到洗衣店上班。2人13日和平常一樣，搭乘公車要上班，不料上車沒多久，駕駛竟說2人搭錯車，還對庇護生說，「頭腦笨笨要吃藥」。

2名庇護生因此嚇到，趕緊下車。但因為13日早上下著大雨，2人淋著雨提早下車，走了1公里路才到洗衣店。劉姓業者發現2人溼透，連忙詢問怎麼回事，才發現2人被司機辱罵。

客運業者說，接獲通知後，詢問駕駛了解發生現場發生的狀況，駕駛也坦承服務態度不佳。業者也趕緊派人到工作場所道歉。此外駕駛也會盡快前往，再度向2名庇護者致歉，業者也會進行相關行政懲處。

(中時 )