真的是「修堵挨丟」也太巧了！不過幸好醫生很理性。不少人被警察開完罰單都氣得牙癢癢，甚至有人當場跟警察嗆聲搞得場面相當難看。不過有醫師就分享，昨天被警察開完單，隔天就變警察來看診，讓他一眼認出。

網友在《Dcard》表示，日前上完課就獲得三十幾年來第一張罰單。原PO表示當時行駛時看到綠燈就過去，沒注意到還有左轉號誌，好死不死一轉過去，就被警察攔了下來。雖然警察態度非常友善，但還是開了一張600的罰單。原PO自認該為自己的大意負責，因此就服氣的收下罰單並對警察說：「謝謝辛苦了！」

沒想到原PO隔天在診間看診時，突然有個眼熟的患者進來，他看了一下螢幕上的名字，發現就是昨晚開罰單的警察，但對方似乎沒有認出來。因此原PO便禮貌的問對方：「你是在某某處服務的警官對嗎？」結果這名年輕的警官相當驚訝的說：「對！你怎麼知道？」原PO則微笑回應：「沒事，醫師不會通靈，純粹你昨晚開了我一張罰單，還記得嗎？」警察這時則緊張的說：「那個你應該不會對我怎樣吧？」原PO也開玩笑的回應：「哈哈哈哈 你想太多了，健保沒辦法讓我多開600的醫療罰單。」

當時診間護理師跟他也笑了起來，也讓那名警察比較不那麼緊張。看診過程中，警察也分享了不少工作的辛酸。原PO也感嘆的說：「警察大人辛苦了！開張罰單也讓你們這麼緊張，難為你們了」

(中時電子報)