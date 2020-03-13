民眾黨黨團助理蔡宜芳和前民眾黨中央委員、前台北市文化基金會副執行長張益贍傳出不倫戀，民眾黨中央評議委員會今（13）日下午6時召開臨時會議，認定蔡宜芳參與程度尚輕，故處以停止黨權一年之處分。

民眾黨在會議中指出，張益贍未經授權與他黨代表商討負面選舉策略，其曾與蔡宜芳進行討論，儘管蔡在事件中涉及程度較低，但因對此事知情不報，屬於傷害黨譽的違紀事項，中評會最終決議將對蔡宜芳處已暫停黨權1年的處分，未來的一年終將不得選舉黨代表，且不得擔任黨職。

(中時電子報)