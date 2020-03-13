貼文已吸引4千多人按讚。(摘自臉書「愛新莊我是新莊人」)

一名陳姓民眾今(13)下午1時許在新莊中正路與中環路交叉口等紅燈時，突然看見一名年輕男子，不顧一旁川流車潮，蹲坐在馬路中央，仔細一看，才發現他拿著一袋柏油，倒入路上的坑洞，並拿抹刀抹平，細心的維護其他用路人安全，照片po上網後，4小時就吸引4千多人按讚，更有網友直呼「馬路英雄！」

照片中顯示，坑洞位於紅綠燈下方行人穿越道，此時中環路方向正好是紅燈，男子趁紅燈倒數的一分鐘內，迅速又熟練地完成鋪馬路動作，因坑洞也緊鄰車水馬龍的中正路，飛嘯而過的車流與男子不慌不忙的身影，恰巧形成強烈對比。

目睹全程的陳姓民眾，事後也將照片po上臉書社團，感動地寫下「我不認識你，但是謝謝你」，「一分鐘的時間，熟練的完成這些動作，應該常做這事吧。」

貼文一出，短短時間內已吸引4千多人按讚，網友更大讚「馬路英雄」、「好心有好報」，也有人表示「好心人感謝你，昨天深夜下雨才剛好因為視線不佳，沒注意到此坑洞嚇了一大跳」，不過也有人提醒，「用路人可以多培養打1999報路面凹洞的習慣，減少這位年輕人在馬路中間填洞的危險。」

(中時 )