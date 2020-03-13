國際IDM大廠意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出STWLC68系列產品，為市場帶來領先業界之擁有極高傳輸效能而且安全可靠的無線充電解決方案。

意法半導體最新的無線充電產品為高功率接收器，同時又可用作電能發射器，提供高速能量傳輸和電源共用功能，並具有異物偵測（FOD，Foreign Object Detection）和意法半導體其他重要安全的IP技術。

意法半導體專有的高壓技術，加上出色的混合訊號設計和完善的品質保證，讓客戶能夠研發出最先進的無線充電產品。

STWLC68系列產品整合度很高，需要的外部元件（Bill of Material，BoM）很少 ，應用範圍廣泛，不僅適用於小型穿戴式裝置，也適用於智慧型手機、平板電腦等較大的產品。STWLC68符合WPC Qi 1.2.4無線充電標準，完全相容市面上所有Qi認證裝置。

STWLC68整合低阻抗、高壓同步整流器和低壓降線性穩壓器的完整功能，帶來了高效能和低耗散功率，這對於對多餘熱量聚集高度敏感的應用至關重要。

晶片可透過I2C介面自訂韌體和平台參數，還可將參數設定保存到內部OTP記憶體。韌體附加程式可提升IC的應用彈性。

為了滿足更廣泛的應用需求，STWLC68系列適用於20W至5W，以及5W以下的解決方案，例如，STWLC68JRH是為滿足低功率應用專門設計。

新產品提供STEVAL-ISB68RX和STEVAL-ISB68WA兩種開發板，方便開發者在標準5W應用和有PCB面積考量的2.5W低功率應用上，對STWLC68JRH原型進行開發和測試。評估套件上手容易，配有排針插座介面，可以輕鬆連接GPIO腳位和其他重要訊號。隨板附有一個USB轉接板，用於讀寫晶片暫存器。

STWLC68JRH現已量產，其採用3.29mm x 3.7mm x 0.6mm，72錫球，0.4mm間距WLCSP之封裝。

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