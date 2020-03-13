新冠肺炎疫情未見停歇跡象，全球各國拉響防疫警報，股市已震盪劇烈，而油價重挫更使得市場行情雪上加霜，金融市場一片哀嚎，台股同樣也回檔修正，近日包括投信投顧公會和券商公會兩大公會理事長以及投信董座也紛紛出來信心喊話。群益投信董事長賴政昇表示，近期在國際股市連續回檔下，台股亦無法倖免，卻也使得投資時點浮現。

賴政昇強調，台股不僅是台灣投資人最為熟稔的市場，更擁有三高優勢，一為高現金殖利率護體，二為台股企業在全球科技創新浪潮中扮演舉足輕重角色，具高成長性，三為政策助攻，資金回流熱度高，再者，根據歷史統計，在台股處波段低位時以定期定額方式投資台股基金，短、中、長期取得的報酬率和勝率俱佳，建議投資人可趁勢以台股基金布局，抓緊近在身邊的投資契機。

賴政昇認為，理性來看，台灣防疫成果獲國際肯定，因此近期台股表現相較國際股市也相對抗跌，加上台股現金殖利率水準於主要股市中名列前茅，對於國際資金極具吸引力，再者，疫情雖然短期為市場帶來衝擊，但長線大循環並未因此終結，反而為未來建構更強勁回溫的可能性。

因此對於台股中長期表現無須過於悲觀，短線因市場過度恐慌而造成的回檔可視為中長線布局良機，對一般投資人而言，定期定額台股基金便是最為簡單方便投資台股的方式，既能透過專業投資團隊操作降低選股不確定性，亦有助分散風險、平均成本。

且根據過往20年經驗，當台股波段低位時採定期定額投資台股基金，後1年、後3年平均報酬率近8%、15%，勝率都有8成，若投資時間拉長至5年，平均報酬率更達3成，勝率為百分百，是最省時省力參與台股行情，又能取得不錯回報的投資工具。

賴政昇進一步指出，台股除了擁有高現金殖利率優勢之外，產業競爭力也強，在當前全球主流創新趨勢如5G、電動車、物聯網等相關供應鏈中都扮演重要角色，如受惠5G應用之功率放大器、各世代晶片、散射元件等，抑或是與電動車產業相關之鋰電池、隔離膜。

不僅如此，投資題材豐富也是台股優勢之一，舉凡即使在疫情干擾之下，依舊能在台股中找到合適的投資標的，如因疫情而受惠的宅經濟概念股，如電競、遊戲機相關，以及與遠端視訊會議和線上教學相關之雲端運算和資料中心個股，顯示在不同趨勢和市況之下，台股基金都能靈活調整因應為宜，是值得定期定額、長期投資之績優市場。

(工商 )