新型冠狀病毒擴散未見減緩跡象，疫情於歐美國家持續擴大，市場對疫情造成的經濟衝擊擔憂持續上升，截至3月11日，VIX指數突破50，竄升至53.9點。野村投信表示，近期市場波動下股債齊跌，高收益債券和新興市場主權債在修正過後，價值面投資吸引力浮現，利差均遠高於10年平均，後續利差收斂空間大。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健表示，過去十年僅見過兩次新興市場主權債的信用利差接近目前的水準，就長期角度而言，此次修正提供相當好的進場時機。在基本情境下，信用利差可能在未來的六個月、三個月或者甚至是一週便大幅收斂至事件發生前的水準，並帶來可觀的資本利得機會。以過去的經驗來看，市場恐慌情緒來得快也去得快，因此投資機會也可能稍縱即逝。

胡璋健表示，現在投資新興市場主權債不僅可以掌握更佳的殖利率，也可獲得更好的資本利得潛力；儘管短期歐美疫情仍有進一步擴大可能，並再度影響市場情緒，但目前新興市場主權債的利差水準已可以充分補償潛在風險。此外，新興市場主權債的組成也具備分散風險效果；指數成分中投資等級與非投資等級債約各佔一半。當市場出現風險事件時，投資等級債的部位大多有不錯表現，並支持指數逆勢走揚。在此波動環境下，透過主動操作的新興市場債券投資組合更有表現領先的機會。

野村環球高收益債基金經理人郭臻臻表示，整體而言，此疫情屬短暫的意外事件，雖然目前疫情擴散至全球，不過各國央行積極採取適當行動，應可降低對經濟的衝擊，目前經濟仍處於復甦軌道，企業財報獲利也多優於預期，今年債券到期量低，違約率可望維持低檔，待風險偏好恢復，可維持高收益債漲勢，對高收益債持正面看法。

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