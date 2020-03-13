台中港三井Outlet營運周年締造800萬人次、超過50億元業績，因看好台中龐大的消費動能，今年下半年規畫加碼打造二期商場。投資建設利多帶動的就業人口及消費需求，對海線房市提供支撐力道，帶動海線房市更趨白熱化。

台中地產商表示，海線地區低房價基期結合商圈效益，加上交通聯外道路興建，大幅紓解既有動線交通負荷，種種利多成為海線房市動能強勁主因，吸引台中在地建商如富宇、鋮豐、德光與北部建商如遠雄、長虹等，爭相插旗海線清水區推案，帶動區域房市熱度再攀高峰。

根據實價登錄資料顯示，清水區在2017至2019年之間，土地平均最高單價從17.5萬元、攀升至34.96萬元，漲幅近1倍，目前區域預售屋最新房價，每坪已經攀升至「2」字頭。

以甫進場的鋮豐「青雲賦」為例，產品規畫25～28坪2房與33坪3房，總戶數108戶，其中八成是2房產品，每坪開價20萬元起，總銷約7億元。由於地點佳，強調管理費便宜，進場即締造銷售佳績，目前已順銷破五成。

而「青雲賦」也是鋮豐建設繼「德芙」、「靜觀」、「藏穗」之後，在清水區蛋黃區域的最新推案。

「青雲賦」經理邱工銘表示，新案基地位於中華路與民族路口，是清水蛋黃區，周邊交通便利，如西濱高架、國三、國四、沙鹿交流道，清水車站更是未來捷運山手線的重點之一，打造完整交通路網。

在周邊環境方面，車程約4分鐘可抵達學區-建國國小，距清水國中約3分鐘車程、步行4分鐘可至清水運五運動公園、距台中市立圖書館清水分館約4分鐘車程；在生活採買方面，車程3分鐘可達全聯福利中心清水鰲峰店、清水第二市場，距三井OUTLET約14分鐘車程。

邱工銘表示，「青雲賦」自進場以來，頗受首購族與換屋族的青睞，已購客戶群以區域客居多，也有來自中科與三井Outlet的員工購買。

(工商 )