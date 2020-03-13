新冠肺炎疫情肆虐，重創台灣觀光等產業，位於台中市的5星級飯店也結束營業，但新北市永和區的暖心企業有感疫情期間求職不易，近期在臉書、人力銀行等擴大徵才，最高月薪達8萬元，號召其他企業一起共體時艱、共同防疫。

「灶明企業有限公司」成立於2015年，近期在臉書社團、人力銀行等刊登招募訊息，該企業主要業務為冷氣空調，目前並非業務旺季，卻刊登訊息要招募副總、主任、副主任、技師、半技師、學徒等共計34人，月薪2萬4000元至8萬元。

灶明企業有限公司董事長游景明表示，疫情重創台灣各產業，他相信一定可以度過疫情的艱困時期，但憂心很多失業者及其家庭頓失經濟來源，才會選擇在此時擴大增才，也期盼藉此號召其他企業一起善盡社會責任。

游景明說，儘管目前並非空調業務旺季，但公司願意提供更多機會給失業的民眾，所有職缺都包含勞健保、意外保險、津貼補助、秋節禮品等，只要有學習熱忱的民眾都很歡迎，「抗疫期間多互相、多包容，疫情一點也不可怕！」

游景明提到，冷氣空調為專業人員，儘管是沒有相關經驗的失業者，公司也願意提供培訓機會，並協助考取丙級相關證照，一旦取得證照後，公司還會再給予技術加給津貼。徵才訊息也在各臉書社團轉載，網友們紛紛留言說，「感謝有你！台灣一起加油！」

(中時 )