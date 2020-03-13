張老師《青春秘笈》 救助高雄迷惘青少年近年來青少年自殺率高居不下，有自殺念頭人數更是逐年攀升，高雄張老師基金會和社團法人國際獅子會特地將青少年容易遇到的家庭、人際和愛情等問題，以21個小故事展現，製作「青春秘笈手冊」，希望利用相似的事件內容，幫助迷惘中的青少年找到解決方法。

張老師和獅子會共同印製了1200冊捐贈給高雄市國中小和高中職等學校，內容為張老師長期輔導青少年的經驗，結合小故事，用來幫助常遇到問題的青少年，讓情緒有宣泄出口。手冊總共有「哈囉！我的家庭」、「愛情的修煉手冊」、「人際關係雜貨店」、「校園的異想世界」和「下一站，夢想啟航」五個單元，提供不同面向。

教育局長吳榕峯表示，青年少年時期都曾有過迷惘，提醒青少年們，若未來遇到自己無法解決的事情，或對未來人生方向感到迷惘時，請記得向學校輔導老師、導師、任課老師或「張老師」1980輔導專線等方式尋求專業的協助，讓這些專業團隊成為學子們最堅強的心理後盾。

獅子會總監葉俊生表示，每個時代的青少年都會遇到不同的問題，每個人面對的壓力也都不盡相同，現在孩子的壓力來源大多來自「比較」，所以贈送給高雄學子這本「青春秘笈」手冊，希望可以解決青少年常會遇到的問題。

(中時 )