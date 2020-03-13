「楊牧可謂余光中、洛夫等詩人的承繼者」詩人、散文家、文學評論者唐捐如是定位楊牧，並指出：「也許一般大眾對楊牧的熟悉度不如余光中，但對文藝青年、創作者而言，影響是高乎其上的。」指楊牧的藝術在純度與廣度上皆獨樹一幟。

「在性格上，楊牧兼具現代主義與浪漫主義特質」又對西方與東方古典傳統熟悉，在唐捐看來也因此「有一定程度的國際性與世界性」；楊牧的中文寫作，唐捐認為具備「漢語性格」的純度，即其寫作修辭是由中文脈絡而來，不受西方翻譯的影響。也因為他是土生土長的台灣詩人，他將台灣主體性的認同與漢語文化傳統的融合，「可謂示範了典範，也為未來的台灣文學創作指出路線」。

唐捐也指出，楊牧的詩所具備的社會關懷，「不是雜文般即時反應，卻是以思維和社會對話」；在楊牧的詩之外，唐捐指其散文創作有著「詩化散文」之稱，實則重點並不僅是「詩化」而是將中文的散文傳統都吸收運用，發揮如詩一般強大的社會功能，「是具思想性與歷史性的」。

楊牧在文學研究、翻譯上也卓然有成，唐捐指出「他對希臘、中世紀文學的研究，可能比許多西方學者更為專精，又有著中國文學中詩經、楚辭的支持」堪稱貫通中西，也啟迪了不少學者。

(旺報 )