桃園市觀音區87歲吳姓老婦為到新竹尋親，12日下午徒步外出，卻在途中不慎誤闖台66線快速道路，警方獲報後隨即趕到現場，並將老婦帶回派出所休息，聯絡家人後才得知，老婦因失智幻想自己有女兒住在新竹，才會趁家人上班時外出尋親。

大園警分局觀音派出所12日下午接獲民眾報案，稱有一名老婦人獨自走在台66線快速道路上，情形相當危險，警員林亭翰、廖泫濡隨即趕往查看，發現吳姓老婦腳步佝僂的走在路肩，且身體因雨淋而微微顫抖，但由於老婦身上沒有攜帶證件，員警只好先將老婦帶回派出所休息並供熱茶怯寒。

經員警詢問，老婦僅表示自己是要去新竹探視許久不見的女兒，其餘問題都無法回答，後續員警便用人臉辨識系統查出老婦的身分並與其兒子聯繫，老婦兒子得知母親走失後表示相當訝異，並準備騎車前來接送，但員警考量當時天雨路滑，遂決定開車護送老婦返家。

老婦兒子表示，母親平時由他與哥哥輪流照顧，而母親因患有失智症造成記憶混亂，且幻想有女兒住在新竹，才會趁著哥哥出門上班時外出尋親，如今看見母親平安無事，總算鬆了一口氣，並相當感謝員警的熱心協助，讓母親平安返家。

(中時 )