新北警於3月13日至15日針對桃園往淡金各重要路段及治安要點加強防制作為，展開連續三天的「封鎖式路檢」專案。（新北市交大提供）

新北警於3月13日至15日針對桃園往淡金各重要路段及治安要點加強防制作為，展開連續三天的「封鎖式路檢」專案。（新北市交大提供）

新北警於3月13日至15日針對桃園往淡金各重要路段及治安要點加強防制作為，展開連續三天的「封鎖式路檢」專案。（新北市交大提供）

新北警於3月13日至15日針對桃園往淡金各重要路段及治安要點加強防制作為，展開連續三天的「封鎖式路檢」專案。（新北市交大提供）

鑑於近期發生未成年青少年集體騎乘違法改裝機車至新北淡水夜遊，轄區淡水警分局以優勢警力圍捕，當場查獲涉嫌公共危險及竊盜罪，並舉發交通違規計39件（危險駕駛5件、無照8件、變更車體23件、遮蔽號牌1件、行駛報廢車輛2件）。

新北警查證該29名人員來自桃園地區，其中12人未成年、8名為在學學生，為防堵桃園地區未成年青少年恣意於北海岸地區從事不法行為，並讓民眾有個舒適週末夜晚，新北警於3月13日至15日針對桃園往淡金各重要路段及治安要點加強防制作為，展開連續三天的「封鎖式路檢」專案，嚴正對飆仔說「不」！

同步運用移動測速照相設備，於全市噪音車出沒熱點，針對超速強化取締，並攔查改裝排氣管車輛，配合封城擴大臨檢的實施，共規劃路檢點95處、移動式測照點18處、警力數合計1,439人次，並結合新北市政府環境保護局「環警聯合稽查路檢勤務」，於土城區針對噪音值偏高且有改裝車體之違規車輛，以封鎖式勤務部署優勢警力撒下天羅地網，阻嚇改裝致噪音車輛進入本市，展現執法決心。

警察局於3月13日至15日執行連續3日執法專案，篩選出主要入轄路口及治安要點編排路檢勤務，全面實施交通稽查，對於有符合道路交通管理處罰條例85-2條得予禁駛之情形時（例如牌照違規、無照及越級駕駛、危險駕駛等違反交通法令行為），警方必要時將採取強力執法予以扣車，當下斷絕交通工具並通知法定代理人或車主領回，以遏止未成年青少年深夜在外遊蕩。

新北警再次強調，警方維護民眾權益的心，不分時段，也無懼寒風細雨，透過強力稽查勤務，還民眾舒適安寧的夜晚，並導正青少年偏差價值觀。

(中時 )