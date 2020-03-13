新世代金融基金會董事長陳冲指出，300年來，盧梭的「社會契約論」一直是民主政治，乃至現代國家的運作基礎；2016年「創作歌手」巴布狄倫竟然獲得諾貝爾文學獎，初覺奇怪，但看他2000年奧斯卡最佳電影主題曲的曲名Things have changed即可明白，石器時代的思維，在數位時代勢必有所調整，文學獎自可不限於傳統思維的文字創作。至於原就不停蛻變的社會契約，針對近20年急遽變遷的社會環境，有不同的契約內容，也是理所當然。

倫敦政經學院校長Minouche Shafik，過去兩年基於她在IMF、世銀及英格蘭銀行副總裁的經驗，對new social contract 提出不少建言，今年1月1日又在愛爾蘭有近兩百年歷史的報紙Irish Examiner發表開年專欄，名為Solving global problems will require a new social contract，或許因已多次闡述，故僅要言不繁帶過，雖然意賅但嫌言簡，以致國內媒體轉譯時，不易掌握原意。

Shafik在文中提到，新的社會契約有必要提供全體最低收入，一般譯為最低所得或最低工資，其實她是說minimum income for all，與近年的熱門話題universal basic income（全民基本所得）意思相同。與我們立法院優先法案最低工資法，則毫無關係。最近退出美國總統初選引發各方注意的楊安澤（Andrew Yang），最火紅的政見就是全民基本所得。長久以來，許多人都擔心全民基本所得財源的問題，其實整併各種身分別補貼、去除各種審查成本、減少政府討好支出、強化（機器人稅）數位時代財源，應可正面思考。

Universal basic income只是新社會契約可能的一項內涵，更重要的是近20年來，承襲全球化，所引發科技的迅速進步，已形成new social contract衍生最有利的環境。最近Covid-19新冠肺炎疫情席捲全球，供應鏈、價值鏈斷裂再重組的可能大增，世界經貿秩序、新的社會契約，都將面臨嶄新景象。在管控疫情之外，也要放眼未來，思考社會結構性的變化。

New social contract的內容，勢須反映當前社會亟待解決的問題。詳盡列舉當然是浩大的工程，暫就顯而易見者臚列一二：例如貧富的差距、知識的落差、身分的矛盾、世代的對立、經社的停滯等。

陳冲指出，貧富差距一直是人類社會史、經濟史上的難題，至今愈演愈烈。2014年法國學者皮卡迪「21世紀資本論」更將此一問題推向極致，唯恐r>g的理論造成財富集中度愈形惡化。一般用以衡量貧富不均的五等分位法，或是吉尼係數，在台灣相較他國雖還不差，但都處於歷史高位，根據主計總處統計全體家庭所得不平均度，吉尼係數雖由2009年金融海嘯時的0.345，稍稍下降至2018年的0.338，仍高於過去20年以來的數據（1997年時僅0.32），而最高20％家庭每戶可支配所得為209.9萬，最低20％家庭僅34.5萬，差距達6.09倍。

皮卡迪催生於2017年成立的World wealth and income database發布World Inequality Report中可看到，過去幾十年中，富人與窮人的收入差距在世界各地幾乎都呈擴張趨勢，各國收入前10％成人的收入總額比重皆增加，而世界收入前1％的收入增長總額是後50％增長總額的兩倍，財富不平均的問題正擴大中。皮卡迪主張課富人稅，附和者不少，但如何發現富人？在台灣依課稅資料無法發現潛藏的富人，如課富人稅，只是在現有納稅人間作重分配而已。還是應由革新稅政著手，由資金流量掌握稅源，再從稅制加強資本利得的課徵，倘捨財產交易如股票、外匯、房地之所得，而計較勤勞所得、補充保費、甚至沒有現金流的財產，能謂公平？

知識落差也是自古有之，但現代更有knowledge gap, digital divide的問題，教改有改弦易轍必要。數位時代的教育，應該提早或延後，例如孩童早熟應考慮放寬入學學齡將early childhood care後期提前併入education，再為因應時代進步，up-skilling及reskilling更應成為終身教育甚至人生義務教育的一環。這也有助貧富差距的改善，社會競爭力的提升。

身分矛盾，此種現象在不少國家可見，例如馬來西亞Bumiputera的保障，或是某些國家新舊住民的歧見，徒增內耗。在台灣基於歷史或政治考量，也有不少身分別不同的補貼，例如退休金、老農津貼、用油補貼、利息補貼等，其中自有公平或存廢的爭議；而其他身分如家庭主婦、照顧老幼之家屬，對社會亦有貢獻，也引發是否補貼問題，自然衍生是否應有Universal basic income的討論，還可減少審查的行政成本。家庭主婦應否由配偶或政府取得報酬，甚至是否計入GDP，是個老問題，經濟學大師Paul Samuelson曾戲說，與女傭結婚後，因配偶免支薪，國家GDP就少了，巧妙點出問題所在。當今面對選票產生各種身分別的補貼問題，益發值得一一檢討省思。

陳冲指出，世代對立，當然不是台灣所獨有，試看Shafik的一段話：Older people regard the young as ungrateful for past sacrifices, and the young increasingly resent the elderly for straining social-security programs and leaving a legacy of environmental destruction. 是不是勾動許多人的心弦？記得2012年在立法院答訊時，我曾呼籲世代包容，也許沒有許多回響，而且包容應是相互忍讓，兩頭下手，採取對策，可惜這兩年來，只見政客著眼選票，相關問題更見激化。

經社停滯，其中至少有兩項課題，一是社會階級的流動性（social mobility），一是收入成長的牛步。前者一直欠缺長期動態的分析，卻是社會上普遍的印象；後者除此原因外，還有經濟雙元化問題。欲求解方，以上幾項因素，恐怕都要同時考慮。

陳冲強調，前瞻基礎建設，在數位時代，不是鋪設軌道、築路架橋，傳統的綁樁撒錢而已，而要考慮new social contract。呼籲朝野應共組腦力論壇，對Foresight組構共識，至少對未來社會要有共同的期待與想像，針對數位時代不停蛻變而急待解決的上述社會問題共同討論，形塑實踐新社會契約的內容，以使盧梭之思想火花，在巴布狄倫Things have changed歌曲中奔放，A worried man with a worried mind。

(工商 )