台客電力公司近日推出第二張台語專輯《廟青》，其中新歌〈交陪〉講述兄弟義氣相挺之情，好友嘎嘎擔任MV導演，並邀來知名YouTuber含羞草與賴彥蓉跨刀演出；MV拍攝時不慎受傷噴血，大家笑說，「MV為求逼真，所有道具、動作都來真的！刀也是真的有開鋒、真喝、真打、真流血」！柯大堡憶起揮刀那場戲，心想說這道具血也太逼真，明明一點點而已，怎麼搞得自己滿手都是，沒想到低頭一看，原來是真的流血，但身旁大家的反應竟是「幹！快拍起來快拍起來」、「你要紅了你」，根本沒人理會他受傷。

柯大堡因主持三立《寶島神很大》讓他有機會跟著出陣，體驗到友宮或友陣間的互相幫忙的義氣。他去年與好友含羞草（草爺）、嘎嘎聊到「有機會合作一下啊」，當時雖專輯八字都還沒一撇，但已獲大家拍胸脯力挺，令他很感動！大堡說：「他們都是一言九鼎的男子漢，一年過後這支MV終於拍攝完成，價值已經無法用金錢來衡量了。」

柯大堡與嘎嘎認識近十年，彼此在各自領域努力打拼，雖MP魔幻力量已解散，但曾看過他執導MV、才華洋溢，心想有機會一定要跟朋友合作。柯大堡笑說：「我們兩人算是遠房師兄，嘎嘎是螺絲釘樂團鼓手，製作人也是董事長樂團吉董，加上我們都是埔里長大的小孩，有種親切感。」

台客電力公司日前拍攝新歌MV。（獨一無二娛樂文化提供）

(中時 )