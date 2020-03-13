新冠肺炎持續升溫，新北市多所技職、高中學生發揮所長，自製一系列防疫工具，包括校園版額溫槍、紅外線熱像儀程式、防疫口罩套，自動測溫器；新北市教育局長張明文表示，高中技職生在此次疫情展現高度創意與實作能力，令人欽佩。

新北市教育局13日下午在新北高工舉辦「新北技職高中自製防疫物資專題研習營」，現場展出泰山高中製作的「校園版額溫槍」、新北高工與樟樹實中共同研發的「紅外線熱像儀程式」、鶯歌工商的「自動體溫檢測器」、樟樹實中的「防疫口罩套」。

開發防疫品的學生、老師在研習營一一示範防疫品使用方式，讓受邀的35名校長將相關知識帶回校園，使防疫工具效果發揮至最大。

張明文指出，新北高工發明的紅外線熱像儀測量人體溫度只須0.1秒，廣受歡迎，目前已提供新北市31所學校使用，未來會再向美國訂製原料，屆時會再提供給人數超過1800人的35所學校使用。

新北高工校長林恭煌說，除了新北市之外，若外縣市學校對「紅外線熱像儀」有興趣，他們也願意提供相關技術，協助全國校園一起抗疫。

張明文表示，新北市技職學生對防疫的創作與實作能力令人驚嘆，在短時間內便開發出多項作品，也藉此機會全國民眾看見新北市的教學實力。

(中時 )