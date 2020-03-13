美股絕地大反攻前兆 三大期指皆熔斷 20:192020/03/13 中時電子報 趙永紝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股三大期指皆在開盤兩小時左古漲逾5%而停盤。圖／美聯社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐股早盤走揚激勵，美股期指週五 (13日)亞洲盤午後翻紅，由暴跌超過600點到開盤前兩小時左右三大期指皆漲逾5%而停盤，道指大漲1110點，標普500指數漲126點，那指漲407點。 (中時電子報) #開盤 #美股 #漲逾 #暫收 #美股期貨 #道瓊指數 #標普500指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 汽車股光隆精密-KY掛牌 早盤漲逾31％ 11:012020/03/09 財經 《業績-汽車》上市初登場，光隆精密-KY喜漲逾3成 11:082020/03/09 財經 國外指數期貨贏家專欄－恐慌氣氛濃 三大美股期指摔 04:102020/03/10 證券．權證 國際油價崩跌後 亞洲盤漲逾4％ 09:332020/03/10 國際 投資人瘋了！川普重招救市 美指期飆漲千點觸發熔斷 18:402020/03/10 財經 美股距「熊市」僅一步之遙 04:102020/03/11 證券．權證 台灣櫻花2月營收亮眼 早盤股價漲逾2.5％ 10:512020/03/11 財經 川普推減稅止不住恐慌！ 美股早盤崩跌逾千點 21:322020/03/11 財經 《港股》恆指慘跌922.54點，創近3年新低 16:482020/03/12 財經 美股哀鴻遍野！航空股崩逾10％ 台積電ADR重挫失守5字頭 22:292020/03/12 財經 財經熱門新聞 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 即時 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 川普隨口胡謅整垮美股 - 財經 - 工商 元大投信爭取元大S＆P原油正2 淨值低於2元不下市 - 財經 快想辦法認識一下！報欣葉員工編與姓名用餐7折 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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