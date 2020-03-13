歐股早盤走揚激勵，美股期指週五 (13日)亞洲盤午後翻紅，由暴跌超過600點到開盤前兩小時左右三大期指皆漲逾5%而停盤，道指大漲1110點，標普500指數漲126點，那指漲407點。

(中時電子報)

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