新北市永和警分局協助長者與家人團圓。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局得和派出所副所長周俊緯、警員謝竣存3月8日23時許，受理陳姓民眾報失蹤人口案件，陳民稱自己的80歲妻子剛剛趁家人不注意，偷跑出門到現在還沒回家，而且妻子有輕微失智情形，擔心發生意外，遂前來報案請求警方協助。

員警這時從無線電聽到有民眾報案說在永和區「民生路」10巷內有名迷失老婦徘徊，研判是陳民妻子可能性很高，但是前往查看卻沒有發現，謝姓警員當下一個念頭閃過，猜想報案人說的也有可能是「林森路」，恰好這兩條路名發音相似會讓人聽錯，遂再前往永和區林森路10巷查找，果然就在員警鍥而不捨地詢問路人後，順利找到走失的陳姓老婦，幫助老婦順利回家。

永和警分局表示，家中長者若有失智症狀，應避免讓其單獨外出，平常應多注意、關心長輩，並可製作緊急聯絡資料或手鍊配戴於長輩身上，民眾若於馬路上遇到類以情形，可立即撥打110通知警方協助。

(中時 )