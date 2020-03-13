外交部指出，因新冠肺炎蔓延，美國華盛頓D.C特區、維吉尼亞洲、德拉瓦州進入公共衛生緊急狀態，外交部提升旅遊警示為灰色，呼籲民眾前往當地要注意自身健康。

華盛頓特區市長Muriel Bowser於年3月11日宣布該特區進入緊急狀態外，也同時發布「公衛緊急狀態」（public health emergency），要求取消或延期在3月31日前於該特區舉行之所有「非必要性大型群聚活動」（non-essential mass gatherings）。

維吉尼亞州州長Ralph Northam於3月12日宣布該州進入緊急狀態，迄今共有17起確診病例。

德拉瓦州：該州公共衛生廳於3月11日宣布該州首例「推定確診」病例。州長John Carney並於12日宣布該州自13日起進入緊急狀態。

外交部呼籲前往美國華盛頓特區、維吉尼亞州及德拉瓦州以及旅居當地之國人配合該特區或州政府做好防疫準備，注意自身健康狀況。倘遇緊急狀況，請撥打911或駐美國代表處緊急聯絡電話（1-202-669-0180）；或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話（0800-085-095），以便獲得必要協助。

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