新冠肺炎疫情衝擊飯店餐飲市場，雖然台灣防疫表現極佳，但消費者因心理恐懼減少外食用餐，欣葉國際餐飲集團整合旗下所有餐廳，自即日起至5月底止推出「認識我 享優惠！」活動，凡集團員工或親友至旗下任一品牌分店用餐，僅需報出員工編號及姓名，就可享破天荒的7折超值優惠，日本料理自助餐具可享「4人同行1人免費」優惠，欣葉集團希望藉此刺激消費。

值得注意的是，欣葉「認識我 享優惠！」餐飲促銷活動的優惠門檻並不高，到欣葉集團旗下餐飲品牌用餐，只要報出欣葉集團員工編號與姓名，就可享有優惠禮遇。所以，建議消費者超快去認識欣葉員工並記住對方姓名與員工編號吧。

此外，針對凡醫師、護理師、藥劑師、檢疫所等醫療防疫相關從業人員，欣葉集團並推出「HERO！防疫英雄我挺您！！」活動，至欣葉任一品牌分店「外帶」或「來電點餐外送」，結帳出示識別證或名片等均享8折優惠。

欣葉集團表示，凡欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉鐘菜、咖哩匠、欣葉日本料理、呷哺呷哺、金爸爸、唐點小聚、Dancing Crab蟹舞各分店， 都適用上述兩項優惠。惟部分外賣商品恕不折扣，以店內實際供應為主；外送服務範圍與低消請洽詢各分店。

(工商 )