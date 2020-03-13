外交部指出，美國德州哈里斯郡與休士頓、路易斯安納州，因新冠肺炎疫情宣布進入公共衛生緊急狀態，外交部提升旅遊警示為灰色，呼籲民眾前往當地要注意自身健康。

美國路易斯安納州3月11日通報當地新冠病毒確診案例達到13例，州長John Bel Edwards於當日發布公共衛生緊急狀態（public health emergency），將採取必要措施對抗及預防疫情。路易斯安那州受疫情影響地區包括Orleans、Jefferson、St. Tammany、Iberia、Lafourche及Caddo等郡。

美國德州休士頓市也累計共有14例，休士頓市長Sylvester Turner及哈里斯郡（Harris County）郡長Lina Hidalgo隨即同步發布公共衛生緊急狀態。

外交部呼籲前往美國路易斯安納州及德州大休士頓地區以及旅居當地的國人，配合該等州政府做好防疫準備，並注意自身健康狀況。

如遇緊急狀況，請撥打911緊急救助專線，或駐休士頓辦事處緊急聯絡電話：+1-832-654-6041，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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