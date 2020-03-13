粵語版《白衣長城》MV以歌手演唱畫面結合醫護人員治療新冠肺炎患者的新聞畫面。圖右為吳克群。（取自新浪微博＠微博綜藝）

大陸新冠肺炎疫情期間，影視圈、藝文界不斷推出激勵人心的歌曲，今天（13日）又有粵語版《白衣長城》MV上線。

這首歌是由《羋月傳》片頭主題曲《滿月》的作曲人王備與填詞人陳濤再次合作，普通話版是由蒙古歌手韓磊演唱，粵語版是由陳星填詞，包括香港歌手「校長」譚詠麟、李克勤、台灣歌手吳克群、大陸歌手夏利奧、俞灝明、曉東、鄺倪升等人合唱。

《白衣長城》原歌詞是以第一人稱視角，傳達醫護人員在新冠肺炎疫情期間，不忘初心、使命在身的責任擔當，也借此向奮鬥在前線的醫務工作者們致以最崇高的敬意。

粵語版則是以女性視角創作，在主、副歌詞融入「光」的意象。陳星表示：「醫護人員穿著防護服時，視線會受阻，在給病人做插喉時護目鏡其實是看不清的，只能憑經驗和手感來進行，這也是她們心裡有一道光在指引自己，這是信仰的光，也是希望的光。」

這首歌的MV採用歌手畫面和真實新聞資料相結合的方式，以紀錄片式的手法記錄下了醫護人員的誓言與普通人民對醫護人員的感激。

(旺報 )