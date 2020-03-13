之前代表民眾黨參選立委的蔡宜芳，身材姣好、外型亮麗，有「爆乳甜姊兒」之稱。(資料照/張穎齊攝）

疑似蔡宜芳大學時代照片曝光。（取自臉書）

台灣民眾黨立院黨團法案助理蔡宜芳。（圖/中時資料照）

民眾黨黨團助理蔡宜芳和前民眾黨中央委員、前台北市文化基金會副執行長張益贍傳出不倫戀，民眾黨中央評議委員會今（13）日下午6時召開臨時會議，認定蔡宜芳參與程度尚輕，故處以停止黨權一年之處分。

蔡宜芳疑似念新竹教育大學應用數學系時候的照片也曝光，網友驚呼：都沒變，只有髮型改變！

民眾黨今在會議中指出，張益贍未經授權與他黨代表商討負面選舉策略，其曾與蔡宜芳進行討論，儘管蔡在事件中涉及程度較低，但因對此事知情不報，屬於傷害黨譽的違紀事項，中評會最終決議將對蔡宜芳處已暫停黨權1年的處分，未來的一年終將不得選舉黨代表，且不得擔任黨職。

蔡宜芳畢業於國立新竹教育大學應用數學系、國立高雄師範大學光電與通訊碩士、國立清華大學材料工程博士班。疑似蔡宜芳念新竹教育大學應數系時代的大學照片曝光，網友驚呼，感覺上除了髮型外，其他都沒有變！

(中時電子報)