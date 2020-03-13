詩人楊牧在13日因病過世，震驚文壇。楊牧的詩、散文、評論、翻譯方面都十分傑出，對文壇影響很深。詩評奚密曾在楊牧紀錄片中表示，「我不會把他定義在台灣文學的範疇裡，而更傾向於定位在整個現代漢詩的歷史裡。就創作的質和量來看，我個人認為楊牧是現代漢詩史上最偉大、成就最高的詩人。」

楊牧的第一本詩集《水之湄》於1960年出版，當時筆名仍為「葉珊」，在後記中曾經矢志自許，表明一生將永續探索、實驗，務求不拘泥於一種固定風格。而早期浪漫抒情的文風，在改筆名為「楊牧」之後，增添哲學辯證，也注入社會關照。

漢學家馬悅然就曾評論，楊牧創作風格「與時俱進，令人驚異」，也認為楊牧的詩特色在於「語言縝密多姿，句構隨機拆解，變化有致，而主詞的省略和行尾標點符號的闕如更平添耐人尋味的多義性」。

雅言出版社發行人、作家顏擇雅則在臉書貼文中表示，楊牧的《葉珊散文集》是華語散文創作的一個高峰，「這本散文集證明少年強說愁，只要文辭夠富麗，絕對可以寫出一流散文。但模仿這本很容易變東施效顰，因為構思意象的能力沒人能跟楊牧比 。他一出手就那麼高，但難得的是，楊牧後來並沒有重複自己。」

楊牧在2000年獲得國家文藝獎時，曾在領獎感言中表示，想把漢字使它擺在一個最好的位置，來創造台灣的文學，「但我在想的是創作『文學』，而不是『這個文學』或『那個文學』，因為在創作、社會上討論文學時，應該要是更普世、普遍的。我是以這樣的信念在創作。」

楊牧也曾說過，很多中文字，現在好多人都不再用了，所以有些字需要下點功夫，去找到它應該被放置的位置，「有些字別人不用、自己不用，一千年、兩千年不用，就消失了。假如你要寫現代詩，要把這些中文拯救出來。」

(中時 )