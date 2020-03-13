新冠肺炎疫情產業衝擊座談昨進入第二場，民生化工雖反映部分產業出貨遭到延遲，但因不像資通訊進出貨跟大陸比較密切，整體仍以內需為主，相對衝擊較小。不過業者仍提出希望縮短藥品檢驗流程、調降無自產原料關稅等7個

希望政府援手項目。

昨天座談會依舊由政務委員龔明鑫及經濟部部長沈榮津主持，石化、玻璃、樹脂、絲織、飲料、製藥等公會與代表業者出席，主要討論業者需求，協助產業因應衝擊。

紡拓會祕書長黃偉基談到國際供應鏈問題，指現在越南對大陸、韓國的船都不准停靠，很多成衣廠的布料原料會受到影響。即使有些船停靠第三國再進越南，時間也還是會拉長7到10天。整體來講，就是都延遲出貨。

他認為政府能幫忙有限，但假設公司出現確診的話，如何異地辦公，還是希望政府有標準程序。另有些現在國外展覽停辦，要找客人來，可對於來訪者國籍要怎麼處理，資訊不健全。

總計民生化工產業向政府提出7點協助，包括增加產業用口罩供應；融資紓困應即時；調降國內無產製原料進口關稅；請經濟部彙整各國出入境管制資訊；鬆綁加班工時及外勞比例；協調媒合國產農產品予食品加工使用，以應疫情；因原料短缺調整配方，希望縮短藥品檢驗流程等。

沈榮津回應，整體而言，疫情對民生化工產業沒有太大影響，原物料進口與出口受阻狀況都還好。對7項求助事項，產業口罩他會請工業局協調，但業者希望買到便宜的口罩，這個時候不可能。各國貨品進出的規定，則請外館幫忙搜集。原物料加速通關，因為業者現在(庫存)都用的差不多，希望要加速救急，這部分可以努力改善。至於加班工時彈性鬆綁等建議，與電子產業需求相同，會整合轉勞動部參處。

(中時 )