標準普爾500指數和道瓊工業指數昨天創1987年黑色星期一以來最慘跌幅後，美股指數期貨今天大漲逾5%，主因投資人對美國將祭出振興措施，遏止武漢肺炎帶來的經濟損失抱持希望。

美東時間上午7時22分，標普期指勁揚126點或5.1%，達到5%的漲幅上限。道瓊期指大漲1110點或5.26%，那斯達克期指暴漲407.5點或5.65%。

(中央社)