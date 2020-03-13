美國政府可望祭出振興措施 美股期指漲停 20:522020/03/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 標準普爾500指數和道瓊工業指數昨天創1987年黑色星期一以來最慘跌幅後，美股指數期貨今天大漲逾5%，主因投資人對美國將祭出振興措施，遏止武漢肺炎帶來的經濟損失抱持希望。 美東時間上午7時22分，標普期指勁揚126點或5.1%，達到5%的漲幅上限。道瓊期指大漲1110點或5.26%，那斯達克期指暴漲407.5點或5.65%。 (中央社) #期指 #指數 #道瓊 #美股 #美國 也許您會感興趣 國際熱門新聞 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 美軍帶疫情進武漢？耿爽反應出乎意外 - 國際 以牙還牙 陸發布美國侵犯人權報告 - 國際 - 旺報 隱瞞！伊朗新冠肺炎萬人塚 連太空都看得見 - 國際 真假？陸外交部發言人驚爆：美軍可能帶病毒進武漢 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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