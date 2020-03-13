美國第一家庭與新冠病毒的距離愈來愈近。澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）今（13）日確診感染新型冠狀病毒，目前入院治療中，而他也是澳洲政府內閣官員第一個確診的病例。不僅反映澳洲的疫情急遽升溫，還可能連累美國白宮。因為他6日訪問華府時，曾與美國總統川普的長女伊凡卡以及美國司法部長巴爾近距離合照，外界擔心伊凡卡與巴爾是否會中鏢。

Yesterday 🇦🇺 Home Affairs @PeterDutton_MP joins @IvankaTrump, Attorney General Barr & our five eyes partners 🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇳🇿 to fight online child exploitation. We heard from 9 brave survivors & announced principles that technology companies should implement to protect children online pic.twitter.com/3ifeJnGJPI — Australia in the US 🇦🇺🇺🇸 (@AusintheUS) March 6, 2020

達頓今天推文公布自己確診感染新冠肺炎。他說，今早起床，感到喉嚨不適，而且出現發燒等症狀，因此聯絡昆士蘭衛生局，安排檢測病毒，測試結果為陽性，目前已住院隔離。

澳洲駐美大使館7日的貼文顯示，達頓6日拜訪美國華府，與「五眼聯盟」（Five Eyes）成員國（美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭），研討兒童網路性剝削議題，並與伊凡卡、司法部長巴爾等人近距離合照。目前不清楚達頓與伊凡卡的近距離接觸是否意味美國總統川普將接受病毒檢測，儘管即將上任的白宮幕僚長、至少4名共和黨議員都曾與確診病例接觸而自我隔離中。

總計澳洲累計159例確診，其中3人死亡。

(中時 )