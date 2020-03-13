因應新冠肺炎影響，超級籃球聯賽(SBL)在13日史上首次來到板樹體育館閉門進行，結果首次造訪的球館，果然對球員帶來一定的影響，像是台啤「小台東」黃聰翰，上、下半場表現簡直是判若兩人，問他為何如此？他說：「因為籃框較矮！」

攤開黃聰翰上、下半場的數據，他在上半場投9中5，含三分球投5中3，拿下16分，沒想到下半場竟變投2中0，得分掛蛋，小台東賽後表示，「感覺右側籃框比較好投，大概是比較矮的緣故，畢竟是第1次來這裡打，地線也比較多。」

不管黃聰翰說的是真是假，起碼他帶領台啤92比82擊敗高雄九太，除摘下半季3連勝，也送九太下半季3連敗，無視九太小洋將賽森拿下33分、13籃板及10助攻的本季第3次大三元，只要再1次，就可成為單季拿過最多大三元的球員。

看到NBA因為爵士中鋒戈貝爾新冠檢測呈現陽性，導致宣告無限期停賽，黃聰翰不禁有感而發表示，「感覺國外蠻嚴重的，起碼台灣很幸運，防疫工作一直做得不錯，反正就是減少外出，不用去的地方就少去，像是我最近就不太去夜市。」

台啤總教練周俊三也同意一邊籃框比較矮的說法，「感覺上右邊的籃框確實比較低，我想靠著球員先天敏銳度，應該都會感覺到的，只是黃聰翰說因為下半場換了籃框，所以手感變爛的說法我不同意，只是對方下半場針對他防守罷了。」

(中時 )