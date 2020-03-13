受新冠肺炎疫情影響，大陸和全球經濟下行壓力皆加大，大陸商務部官員13日表示，大陸外貿和外資面臨的形勢極其複雜嚴峻，今年1到2月大陸實際使用外資（FDI）為1344億（人民幣，下同），較去年同期下降8.6％，其中2月FDI為468.3億元，下降25.6％，今年實現全年穩外資任務非常艱鉅。

據路透報導，大陸商務部外資司司長宗長青在大陸國務院聯防聯控機制機制新聞發布會上表示，吸收外資由升轉降的主要原因是疫情衝擊，加上春節假期因素，導致人流物流不暢，企業大面積停工停產，投資者等待觀望情緒加重。

不過，從結構上看，宗長青說，大陸1到2月吸收外資仍有三個積極表現：第一，高技術產業保持增長；第二重點開放平台表現突出，上海、廣東自貿試驗區外資分別增長13％和12.8％，海南、福建、浙江自貿試驗區吸收外資分別增長230.2％、149.5％和140％；第三，是部分經濟體對陸投資穩定增長，「一帶一路」沿線國家、東盟對大陸投資分別增長9.7％和15.1％。

據聯合國貿發會議統計，全球FDI已連續4年下降，去年比2015年下降了31.5％。去年，大陸包括銀行、證券、保險領域全口徑吸收外資達到1412億美元，比上年增長2.1％，占全球FDI的比重從2015年的6.7％提升到去年的10.1％，增長了3.4個百分點。聯合國貿發會議近日更預測，受疫情影響，今年全球FDI將連續第5年下降，下降幅度大致為5％到15％。

宗長青仍強調，全球FDI的蛋糕在縮小，引資競爭在加劇，加上全球經濟下行壓力加大，今年大陸利用外資形勢更加複雜嚴峻，全年實現穩外資目標任務非常艱鉅。

(旺報 )