前農林董事長LINE傳他人前科資料 獲判無罪 21:102020/03/13 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前台灣農林公司董事長林金燕被訴在4年前於LINE之「農林第二十一屆董事會」群組，張貼詹姓男子前科資料，一審依違反個人資料保護法將她判刑3月，高院判決無罪，經撤銷發回後，高院更一審判她無罪。可上訴。 法官判決無罪理由認為，林女討論詹男有此前科，是否有不應提名其擔任董事資格，以及將來不應未調查清楚即提名董事，致有損公司形象，甚而影響公司營運之情形，難認她有為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益之意圖。 (中時 ) #前科 #農林 #公司 #資料 #董事長 也許您會感興趣 推薦閱讀 破除酬庸拔3官股董座！蘇貞昌：蔡總統交代 要用人唯才 09:162020/03/10 政治 小譚道聽圖說》神佑 16:302020/03/10 時事 「卡燦」拔官桃園幫 鄭文燦：防疫不需要會傳播病毒的口水 11:412020/03/10 政治 《光電股》鈞泰完成變更登記，新經營團隊今入主 11:422020/03/10 財經 獨》李志強出任桃勤董座 王正明兼任華儲董座 18:322020/03/10 生活 面對卡燦疑雲 鄭四兩撥千金 04:102020/03/11 政治要聞 群益證董事長獎勵生育 2020年群益寶寶獲生育禮金 04:092020/03/12 焦點新聞 獨》台灣虎航董事長殺出黑馬 由董事陳漢銘接任、張明瑋接任總經理 22:132020/03/12 財經 索取軍機資料？吳斯懷質疑國防部洩密 10:472020/03/13 政治 《興櫃股》台灣虎航董事長，由華航董事陳漢銘接任 17:562020/03/13 財經 社會熱門新聞 社會10點檔》新莊小姑遭嫂砸爛頭骨水泥封屍 長髮女託夢：請救我出來... - 社會 需求太大 寂寞越女邊吃邊賺 雪乳迎客驚見警 - 社會 偷情鐵證！蔡宜芳走進摩鐵前的中午…甜蜜PO文「進了我…」 - 社會 新北警執行「封鎖式路檢」 全面拒絕飆仔 - 社會 女騎士閃併排貨車 遭撞當場上下半身分離 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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