前台灣農林公司董事長林金燕被訴在4年前於LINE之「農林第二十一屆董事會」群組，張貼詹姓男子前科資料，一審依違反個人資料保護法將她判刑3月，高院判決無罪，經撤銷發回後，高院更一審判她無罪。可上訴。

法官判決無罪理由認為，林女討論詹男有此前科，是否有不應提名其擔任董事資格，以及將來不應未調查清楚即提名董事，致有損公司形象，甚而影響公司營運之情形，難認她有為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益之意圖。

(中時 )