美股期指週五 (13日)開盤前兩小時左右三大期指皆漲逾5%而停盤，預示了今日美股開盤可望絕地大反攻。果然，美股開盤道瓊指數漲1336點或6.34%、暫收22421點，標普500指數漲154.88點，暫收2623.66點，那斯達克指數漲478點，暫收7693.25點。

截至台北時間晚間9點49分，漲幅收歛，道瓊指數上漲870點或4.13%、暫收21955點；標普500指數漲109.12點或4.42%、暫收2578.12點；那斯達克指數漲335.57點或4.65%、暫收7550.75點。

美國眾議院議長南希·佩洛（Nancy Pelosi）宣布國會和川普政府即將在周四晚上達成一項經濟刺激協議後，營造了股市上漲環境。川普在週五早上的推文中暗示可能包含的內容。

刺激景氣措施也在各國紛紛頒布：挪威、日本和澳大利亞的中央銀行降低利率，購買政府債券或其他措施。這也令全球股市在美股之前也呈上漲走勢。截至美國東部時間上午8:45，德國的DAX上漲8％，英國的FTSE 100上漲8.2％，歐洲斯托克50上漲7.3％。

(中時電子報)