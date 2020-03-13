誰說台北東區商圈沒落了？無畏新冠肺炎疫情強襲，連鎖茶飲名店「Sharetea歇腳亭」逆勢操作重返台北東區插旗，全新打造的「Sharetea歇腳亭．大安忠孝店」將於3月14日「白色情人節」正式試營運，除店型更新，飲料品項也全面更新，首推多款香醇厚奶系列並主打在茶湯中加入荷葉配方的手搖茶飲，期能以「店型創新」和「商品創新」與台北東區新世代消費客群搏感情。

去年底Sharetea東區旗艦店因租約到期房東收回後，就積極在附近尋找適合店面，經過兩個多月的蘊釀，終於敦化南路一段找到新的店址，並將於3/14日以全新面貌重返台北東區。在一片熄燈閉店與遷店潮中，「Sharetea歇腳亭」此次重返台北東區，展現對自家商品的高度自信與繼續發展的雄心。

有別於先前開在忠孝東路上旗艦店的純白時尚，這次的店裝走美式工業風，原木拼接的外牆搭配黑色窗框，既休閒又不失個性。其中讓人眼睛一亮的就是文青大窗檯，店內店外都可坐人，即使坐在店外將飲料隨手放在一旁，看看路人或是滑滑手機，都是台北前所未有的愜意體驗。而通透的大窗即使在疫情期間，坐在室內也不用擔心空氣不流通。

有28年歷史的Sharetea歇腳亭，一向以香醇彈Q的珍珠奶茶紅遍全球，這次全新的大安忠孝店除了保有幾款經典珍奶外，還推出了全新的厚奶系列飲品，同時首創在茶湯中加入荷葉配方，史上第一杯有高纖成份的荷葉手搖茶就此誕生。Sharetea歇腳亭公司強調，此後喝著香醇的厚奶茶飲也不用擔心身體的負擔太大。

(工商 )