外交部指出，蒙古出現首例新冠肺炎案例，蒙古已經宣布切斷所有聯外飛航路線，防範疫情擴散，外交部提高旅遊警示為「黃色」，民眾應注意旅遊安全並檢討應否前往。

一名在烏蘭巴托市工作之56歲法國男性公民於3月10日確診新冠肺炎，成為蒙古境內第一起確診病例，該男子在接受隔離治療後目前狀況穩定，因在確診前曾從事戶外活動，接觸者眾多，蒙古政府現正全力防堵擴大感染。

蒙古政府於10日出現首個確診病例後，進一步宣布自即日起至3月28日為止暫停往返烏蘭巴托與土耳其伊斯坦堡、俄羅斯莫斯科（包含自德國柏林起飛經莫斯科轉機）及哈薩克努爾蘇丹之飛機航班。另自3月10日清晨7時起至3月16日清晨7時截止，實施城際封鎖令，禁止私人汽車出入首都烏蘭巴托市，首都與外省間之長途巴士、火車及國內航班等均將停駛，烏蘭巴托市內多數大眾運輸路線亦停駛。

由於近日韓國、日本、義大利、伊朗等國確診人數不斷增加，鄰國俄羅斯亦有新增確診病例，蒙古政府前於3月8日已對該等國家採取新防疫措施如下：

（一）往返韓國與蒙古航班全數取消至3月28日。

（二）往返日本與蒙古航班全數取消至3月28日。

（三）往返烏蘭巴托與伊爾庫茨克（Irkutsk，俄羅斯伊爾庫次克州首府）及烏蘭烏德（Ulan-Ude，俄羅斯布里亞特共和國首府）至3月28日亦全數取消。

（四）此前宣布並仍有效之防疫措施包括：

（a）關閉蒙古與中國大陸之邊界，禁止蒙古人民經由連接中國大陸的航空、鐵路、公路邊境口岸出境，並禁止中國大陸人民來蒙，外國公民與無國籍人士自中國大陸領土之口岸入境亦在禁止之列。

（b）至3月30日為止禁止官員出國訪問或執行公務。

（c）至3月30日為止禁止韓國、日本、義大利、伊朗等國人民入境，另入境蒙古前14天內曾停留或居住該等國家之外籍人士亦不能入境蒙古；倘為蒙古公民，則在入境後必須自費隔離14天（可自北部色楞格省鄰接俄羅斯兩個陸路口岸入境之蒙古與外國民眾，在該等口岸經蒙方查驗旅遊史及檢測體溫後，倘有不符蒙方規定者將被強制隔離14天）。

（d）至3月30日為止下列單位之業務活動均暫停：

（1）小學、中等學校（2）幼稚園（3）專業技術學院（4）大學等高等院校（5）電影院、圖書館等藝文場所（6）體育比賽、競賽場所 （7）駕訓學校（8）短期職業培訓中心（9）網咖、電玩遊樂場所（10）幼兒遊樂場所（11）日間托兒中心（12）兒童照護中心。此外，原訂3月份舉行之所有觀光旅遊相關活動全數取消。

（e）至3月30日為止往返泰國與蒙古之航班全數取消。

蒙古境內出現新冠肺炎確診病例，防疫工作及醫衛體系面臨更急迫嚴峻之挑戰，建議國人檢討在3月30日以前應否赴蒙古，並請事先洽詢相關航空公司及蒙方活動主辦單位，以確認蒙古疫情最新發展、相關防檢疫措施之更新，以及相關航班、活動是否照常等資訊。國人在蒙古境內倘遇急難需要協助，請即撥打我駐蒙古代表處緊急聯絡電話：+976-9909-1213（蒙古境內請直撥9909-1213）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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