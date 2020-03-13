禾聯碩去年合併營收攀升至57.86億元改寫歷史新高，本期淨利7.74億餘元，去年股票上市而辦現金增資，股本膨脹，EPS從前年12.13元降至10.73元，獲利居家電業之冠，連續4年賺一個資本額以上。

禾聯碩今（13）日董事會決議每股配發現金股利8元，配息率為74.56％，以今日收盤價92.4元計算，現金殖利率約8.7％。禾聯碩是家電業第一家採取半年配息的廠商，昨日董事會也決議上半年除息交易日訂為3月20日，現金股利發放日訂為4月21日。會中也決議6月3日召開股東會，全面改選董事。禾聯碩表示，基於強化董事會陣容，董事席次從7席增加至9席。

禾聯碩去年合併營收57.86億餘元，改寫歷史新高，年增8.6％，稅後純益7.74億餘元，EPS為10.73元，年減4.4％。其中第四季營收12.3億元，季減幅27.6％，年增18％，稅後純益近1.14億元，季減率55.1％，年減4.1％。

(工商 )