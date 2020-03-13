兆豐國際商業銀行公告，財務處處長異動。發生變動日期為3月13日，舊任者為兆豐國際商業銀行財務處處長吳秀齡，新任者為高麗文，原為兆豐國際商業銀行風險控管處處長。

異動原因為職務調整，生效日期將自交接日起生效。

(工商 )

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