兆豐銀行財務處處長異動 高麗文接任 21:022020/03/13 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兆豐國際商業銀行公告，財務處處長異動。發生變動日期為3月13日，舊任者為兆豐國際商業銀行財務處處長吳秀齡，新任者為高麗文，原為兆豐國際商業銀行風險控管處處長。 異動原因為職務調整，生效日期將自交接日起生效。 (工商 ) #處長 #財務 #異動 #兆豐國際 #商業銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 侯市府人事異動 法制局長黃怡騰3月16日請辭生效 17:052020/03/09 政治 屏縣府原民處長將由顏成仁出任 18:522020/03/09 生活 桃機工程處長貪汙羈押中 聲准100萬元交保 20:532020/03/09 社會 AMD於2020年財務分析師大會闡述帶動成長與強勁股東收益的策略 09:112020/03/10 財經 官股企業人事異動 蘇貞昌：總統與院長用人唯才 11:442020/03/10 政治 國銀動作篇2 潤寅詐貸案 銀行學不會的科技教訓 04:102020/03/12 產業特刊 阻升日圓 日年金基金傳暗中干預 04:092020/03/13 全球財經 互助會財務拉警報 老人：還我棺材本 04:102020/03/13 地方新聞 南投觀光處長王源鍾 代理仁愛鄉長 04:102020/03/13 地方新聞 《金融》安泰銀總座異動惹議，金管會不排除面試 08:182020/03/13 財經 財經熱門新聞 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 慌了…美股崩不停！專家：散戶要注意這3件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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