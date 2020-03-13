綜藝節目主持人吳宗憲日前在三立「綜藝大熱門」中表示，憂鬱症患者都是因為「不知足」，引起網友砲轟，不過他昨日開直播把話說清楚，強調自己是鼓勵病人多往正面思考，是被曲解本意，有眼尖網友還發現，吳宗憲早在10年前的節目上，就曾對天后蔡依林這麼開釋過。

吳宗憲稱憂鬱症原因就是不知足， Jolin一句話讓他閉嘴。（圖／綜藝大國民Youtube）

10年前蔡依林上吳宗憲《綜藝大國民》，當時她唱「倒帶」，吳宗憲問想倒轉時光至何時？蔡依林表示，過去減肥想瘦到35公斤，想回到那時糾正這種觀念，因為當時為了要瘦身，她快得憂鬱症。

吳宗憲稱「憂鬱症是不知足」，蔡依林聽完這麼說。（圖／綜藝大國民Youtube）

聽到蔡依林的回答，吳宗憲表示，「我跟你講，憂鬱症只有一個狀態，憂鬱症的原因就是『不、知、足』，你已經是天之驕子，你人生裡面沒有往好的地方去想嘛」！

吳宗憲10年前就說過「不知足才得憂鬱」 ，蔡依林張大眼高EQ這樣回。（圖／綜藝大國民Youtube）

吳宗憲勉勵天后，應該多往好的地方去想，一旁的孫協志也表示，「這個實用」，蔡依林起初沒說話，後來面露笑容回自己現在已經沒生病，要大家放心。

知名造型師李明川臉書回應吳宗憲說法。(圖／李明川臉書）

吳宗憲最近在節目中，和知名造型師李明川談及透過花藝療癒，解決自身憂鬱症問題，吳宗憲當下稱「憂鬱症的原因是因為不知足」，才會引發爭議。對此，李明川昨天在臉書回應，相信憲哥是「希望我能過得更好才會脱口而出，畢竟我們認識幾十年了，我是不會放在心上啦」，正向表示，「不如就讓我們一起告別『不知足』，迎向「知足常樂」吧。」

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(中時電子報)