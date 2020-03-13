台中市議會國民黨團抨擊中央，環保法規應從嚴，怎會愈訂愈寬，民進黨政府不重視人民健康，作法鴨霸。（盧金足攝）

台中市府環保局長吳志超（左）、新聞局長黃國瑋宣示，市府打擊空汙「來硬的」，捍衛市民健康，絕不讓步。（盧金足攝）

「國家隊竟然變台電打手來打壓台中隊！」爭好氣聯盟發起人許心欣13日表示，《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》部分條文公告無效，為何該條例通過第1年、第2年不說，現在中央才有這個動作太奇怪，變成行政院、經濟部、環保署為台電護航，國家的機器用來打壓地方政府。

許心欣質疑，如果《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》部分條文要公告無效，為何不是4年前剛通過時說無效，而且第2年不說，第3年不說，到市長盧秀燕上任前也不說，就在選舉過後，擔心夏天用電高峰，6到9月減少1組發電機組，以公告抵觸《空汙法》為由，不只環保團體，連民眾都看了超傻眼。

「這擺明是行政院、經濟部與環保署一起打壓台中市！」許心欣指出，台電擔心夏天的發電量，只為了發電高峰期，擔心影響發電量，用這麼難看手段來違反《地方自治法》。

去年選舉時，就已傳出中央要撤銷該條例的計畫，但為了選舉考量暫緩，許心欣抨擊，現在公告難道不怕引起中部人反彈，這種與環保背道而馳的公告無效，真的是令人傻眼。

環團強調，《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》2016年1月26日在前市長林佳龍任內公告，當時如果認為該自治條例牴觸《空汙法》，早該公告無效了，在市府廢止中火兩部機組許可證後做這種決定，實在荒謬。

市議會國民黨團書記長陳政顯痛批，中央太荒唐，4年前早通過的自治條例，現在想怎樣就怎樣，顯示民進黨執政的鴨霸，難道要繼續讓台中人用肺發電。

陳政顯抨擊，《台中市生煤管制自治條例》4年前就已通過，《空汙法》是後來才修正，法不溯既往，而且已經通過的自治條例，怎能再修法宣稱無效，如何讓人信服，環保意識高張，環保法規應從嚴，中央怎會愈訂愈寬，民進黨政府不重視人民健康。

民進黨議員黃守達表示，《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》相關條款被宣告無效，因該條例2016年制定，而2018年《空汙法》已修正，舊的自治條例應配合新的《空汙法》調整，盼台中市府記取教訓，不要亂用法律消費空汙議題。

(中時 )