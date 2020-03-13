東奧聖火將從現代奧運發源地希臘開始傳遞，圖為點燃聖火的儀式進行彩排。（路透）

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，外媒報導，希臘時間3月13日，雅典醫學院院長、風濕病學教授派特魯斯（Petros）已被確診為新冠肺炎感染者。最近在雅典醫院與他有過密切接觸的員工也被隔離，目前檢測結果呈陰性。

經過徹底消毒之後，目前這家醫院仍在正常運轉。希臘媒體認為，醫學院院長被感染，代表希臘一線醫護人員正在面臨疫情的嚴峻挑戰。

由於希臘新冠肺炎疫情擴散，希腊奥委會今天也證實，12日才在雅典赫拉神廟遺址引燃的東京奧運聖火，將暫停在希腊境內的傳传递活动。希臘奧委會表示，今天聖火傳遞活動原本要在斯巴達進行，但現場觀眾太多，恐造成病毒傳染，與希臘衛生部門及國際奧委會共同決定暫停聖火傳遞活動。

依原訂計畫，奧運聖火將在希臘境內由600名火炬手傳遞3200公里，並於3月19日抵達舉辦過第一屆現代奧運會的雅典帕那辛奈克體育場，並轉交給東京奧委會火炬手代表。

(中時電子報)