台中市長盧秀燕上任後台中市政府與台中火力發電廠爭議不斷，中火屢遭中市府依「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」開罰，中市府也與中火和中央部會槓上，行政院今日發函中市府自治條例第3、4、6條抵觸「空氣污染防制法」等規定，應屬無效，中火爭議仍未了。

中火爭議事件簿綜合整理如下：

108年11月19日：台電以空污改善工程完成為由，申請台中電廠2號機操作暨生煤使用許可證參數異動，台中市環保局超出申請範圍，逕自修改台中電廠2號機未經申請異動生煤量至1,104萬噸。

108年11月20日：台中市環保局函以誤繕為由，將台中電廠9機操作暨生煤使用許可更正為「至109年1月26日前應減少全廠生煤用量百分之四十」。

108年12月3日：台中市環保局函以台中發電廠用煤量超過1,104萬噸，裁罰300萬元，並限期於108年12月13日前完成改善。

108年12月14日：台中市環保局函以台中發電廠用煤量超過1,104萬噸，複查未改善，裁罰600萬元，並限期於108年12月23日中午12時前完成改善。

108年12月25日：台中市環保局函因生煤使用超過1,104萬噸且繼續使用問題，處台電公司罰鍰900萬元，並自109年1月1日起廢止2號機及3號機許可證。

108年2月15日：環保署去函台中市環保局「台中電廠使用生煤超量及廢止中2、3機許可證行政處分案」涉及牴觸許可證管理辦法及該署先前函釋內容，請該局5日內更正。

109年2月25日：環保署函依據行政程序法第117條規定，撤銷台中市環保局對台中電廠裁處。

109年2月27日：台中市訴願審議委員會駁回台電針對罰鍰300萬元所提之訴願案。

109年3月13日：行政院宣告台中市生煤自治條例部分條文牴觸中央法規無效。

(工商 )