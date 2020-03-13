國民黨中壯派代表江啟臣日前擊敗郝龍斌，成功當選國民黨主席，也被外界視為是國民黨世代交替的第一步，但江啟臣就任至今，依舊沒有收到大陸國家主席習近平的賀電，對此國民黨前立委陳學聖表示事態嚴重，而這也代表國民黨未來募款可能更加困難。

陳學聖接受《中評社》訪問時，江啟臣就任後，大陸方面卻沒有依照慣例發賀電，絕非小事。他表示，這代表了大陸對於江啟臣還在「觀望」，陳學聖更說，大陸台商會也認為這代表江啟臣並未受到對岸認可。

陳學聖表示，新任國民黨主席竟然沒收到大陸方面的賀電，絕非小事，大陸台商會怎麼想？會覺得「現在靠攏江啟臣會加分嗎？」，對於捐款一事也會存疑，加上現在新冠肺炎疫情影響，必然讓江啟臣更是一籌莫展。

陳學聖說，江啟臣上任後，兩岸論述尚未定論，但更嚴重的是，直到現在地方黨部主委還找不到人，而且包括黨秘書長、副主席人事也遲遲沒有公布。

陳學聖說，各縣市黨部主委必須找到可以「壓得住腳」、「願意出錢出力」的人不容易，必須要靠老一輩政治人物才有這樣的實力，年輕人縱使滿腔熱血，卻不見得扛得起責任。他也感慨，國民黨應該做的是建立世代合作，卻被刻意炒作成世代交替，變成了世代對立。

陳學聖進一步解釋，江啟臣第一時間威望沒有建立，就要找到壓得住陣腳的人，不少人認為老一輩應該乖乖退位，但老一輩有其厲害之處，現在國民黨立委普遍資淺，江啟臣本人也才連任三屆，若老一輩真的抽手，會很危險。

(中時電子報)