住在愛知縣蒲郡市的50多歲男性，在得知自己感染新型冠狀病毒後跟家人說，他要出去散播病毒。當天晚上他去過的菲律賓酒吧有1名女店員12日確診感染。確診的女店員並未與他近距離接觸，到底是如何感染的，專家分析了可能的感染途徑。

東海電視台報導，這名男性4日下午6時15分左右進到店裡，先在候客室的沙發上又坐又躺的約2分鐘，之後被帶位到其他座位上。他指名的女店員緊依著他坐，男性握了卡拉OK的麥克風，將手搭在女店員肩上，兩人一起唱歌，近距離接觸了超過30分鐘。

但是這次確診的不是接待他的女店員，而是30多歲的另1名女店員。被感染的女店員在他離開候客室沙發約2分半後，坐到那張沙發上化妝了約30分鐘。她於3月8日發燒，因症狀一直沒改善，經病毒檢驗後確診感染。

從監視器的畫面得知，這名男性在店裡待了約40分鐘，和感染的女店員根本連碰面、連擦肩而過都沒有，兩人至少隔了3、4公尺以上。

陶生醫院傳染病內科醫生武藤義和表示，「病毒會生存好幾天」，「很可能是女店員接觸到男性在店內觸碰過的沙發、桌子、門等而遭到感染。」他還指出，狹窄的店內若沒有好好的換氣，也可能會導致飛沫傳染。

這名男性4日確診後被要求居家隔離，他卻故意外出趴趴走，當天晚上就去了好幾家居酒屋和酒吧等。

傳出女店員感染的這家店4日起就被要求暫停營業，直到現在都還無法重新營業。店老闆表示，「被感染的是完全沒接觸過他的女孩，這真的是最讓人驚訝的！」13日已向當地警察署提出受害申請。曾接待這名男性的3名女店員病毒檢驗都呈陰性。

(中時電子報)