翁家明熱愛登山。翁家明提供

翁家明配合劇情在臉上塗紅色顏料。民視提供

翁家明配合劇情在臉上塗紅色顏料。民視提供

賴慧如（左）誇翁家明是非常敬業的前輩。民視提供

新冠肺炎疫情肆虐，翁家明和俞小凡的一對兒女正在美國紐約念書，他13日說，雖然紐約現在滿緊張，但孩子和奶奶、姑姑在一起，「目前還沒聽到他們求救訊號，口罩在當地一樣不好買」，他和俞小凡時常提醒在美國的家人們務必做好防護。

翁家明表示，紐約的學校近期停擺，兒女移到他大哥的紐澤西家，「那邊比較鄉下、人群不多，像中國城這些人潮聚集的地方就比較容易受傳染，只要不去賣場就沒太大問題。」

他透露，俞小凡非常擔心2個孩子，萬一美國封城就會造成不便，夫妻倆曾商量是不是要叫孩子早點回台，「念大學的兒子覺得現在都用網路上課，紐澤西也有很多親戚在，所以他們覺得不需要回來。」

翁家明近來在民視八點檔《多情城市》飾演失憶的邱醫師，近期在劇中因個性樂天、不斷捉弄劇中壞人獲觀眾好評，他為求滄桑老人的真實感刻意蓄鬍，鬍子也刷白，且素顏上鏡，劇組上下都喊他「爺爺」，他認為每個演員相處起來就像大家庭，所以對於這稱呼完全不在意。

劇中被翁家明「進攻」的賴慧如，她笑說每次看到劇本就先笑一次，到現場聽翁家明叫她「壞巫婆」，又會笑到狂捏大腿才能把台詞說完。賴慧如表示，跟翁家明對戲很幸福，有一場她要在臉上塗紅色顏料，沒想到翁家明自告奮勇說他來，讓賴慧如直呼「真的太man了。」

翁家明表示，為了八點檔《多情城市》真的拚了，因為導演臨時更改這場戲的劇情，沒有事前準備材料，所以大家先試用好幾種塗料，確定可以洗掉、不傷皮膚才敢粉墨登場。不過這場戲拍完，麻煩化妝師清潔好久，化妝師最後還幫他敷臉再塗乳液，十分用心、細心。

民視搭著「邱醫師」人氣，16日將播《美麗人生》，描寫台灣第一個醫學博士杜聰明的故事，飾演杜醫師的翁家明，儼然成了醫師專業戶，「他是了不起的台灣之光，目前國際驗尿查毒就是他開始的」，笑說「觀眾看完邱醫師看杜醫師」。

(中時 )