中央3日公告《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》部分條文無效，市府將依法聲請釋憲，並向司法院提出定暫時處分。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

行政院13日以抵觸《空汙法》為由，宣告《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》部分條文無效，台中市府13日表示，該自治條例2016年公布，已生效施行4年，在市府依法關閉中火2部燃煤機組後，中央迅速宣告條例無效，時間點令人質疑，市府將依法聲請釋憲，並向司法院提出定暫時處分，全力捍衛市民健康。

市府強調，《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》由市議會依法制定，實施4年來，期間針對相關汙染源，環保局也依該規範落實管制，中央從未宣告無效，行政院在市府依法行政廢止中火兩部機組許可證，大動作宣告條例無效的動作，市府將依法依法提出救濟，訴願、行政訴訟或聲請釋憲，並向司法院提出定暫時處分。

環保局長吳志超強調，前市長林佳龍當初制定生煤管制自治條例，目標就為改善中火及多家大型用煤業者汙染排放，守護中部人健康，但現在行政院宣告自治條例部分條文無效

，造成以往依據自治條例所處分的廠商恐溯及既往，市府將無法順應世界潮流，積極管制燃煤空汙。

「難道室內煤倉也不用蓋了？」市府憂心，對台中市近20家用煤業者，要求興建室內煤倉改善措施，因為煤炭會直接曝露於環境中，對中部人造成健康威脅，從2016年管制生煤自治條例公布以後，環保局即依據自治條例的規定，對相關汙染業者進行管制，該條例不只規範中火，還包括同樣有汙染疑慮的中龍鋼鐵、正隆、永豐餘等近20家企業廠商都有約束力。

法制局長李善植強調，前市府為改善中部嚴重空汙，2016年1月公告生煤管制自治條例，要求中火4年減4成生煤，環保署2016年函文行政院，也認為該自治條例對減少生煤使用的相關規定，並未牴觸《空汙法》，為何改朝換代後，生效施行超過4年的自治條例部分條文，會忽然被判出局。

「環保署從未宣告無效，如今突然宣告無效，時間點太令人質疑！」李善植表示，針對行政院宣告無效，市府將依《地方制度法》第30條規定，提起大法官釋憲，在大法官做出決定前，會依法提起定暫時處分，讓行政院宣告部分條文無效的決定，先暫時停止執行。

對《台中市管制生煤自治條例》遭行政院公告部分條文無效，前環保局長白智榮表示，在2018年《空汙法》修法後，市長盧秀燕上任已一年多，未積極完備自治條例相關程序，自治條例將被公告失效，令人遺憾。

對此，台中市新聞局長黃國瑋反擊，曾任台中市環保局長的白智榮，對於過程應比誰都清楚，該條例早在2016年就已完備，不解現在卻站在環保的對立面？

(中時 )