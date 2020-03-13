新冠肺炎在歐洲快速擴散，外交部指出，挪威政府3月12日公告，回溯自2月27日起，來自北歐國家以外之旅客入境挪威後，無論有無症狀，皆須隔離14天。外交部13日提高挪威旅遊警示為黃色，呼籲國人檢討是否有必要前往，並注意旅遊安全。

中央流行疫情指揮中心已經將挪威旅遊疫情提升至第二級，建議國人在當地應採取加強防護措施，從挪威入境台灣的民眾要落實14天自主健康管理。外交部也將挪威旅遊警示燈號提升為黃色，民眾應關注當地疫情發展，並檢討是否前往。

而挪威政府也公告，回溯自2月27日起，來自北歐國家以外之旅客入境挪威後，無論有無症狀，皆須隔離14天。

外交部後續將根據最新疫情發展及中央流行疫情指揮中心的評估，滾動調整對各國的旅遊警示，也提醒前往挪威的國人注意旅遊安全。國人如在挪威遭遇緊急情況需要協助，請即撥打我駐瑞典代表處緊急聯絡電話：+46-706-755-089；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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