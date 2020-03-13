離開效力5年的中甲浙江綠城，「台灣隊長」陳柏良12日正式官宣轉會至長春亞泰，準備在東北展開職業生涯的新挑戰。今天他則在個人社群網站上感謝綠城俱樂部、隊友、記者朋友與球迷的信任與支持，感性的說：「能穿上綠城的球衣、能當上你們的隊長我感到非常的自豪，我不會忘記在這裡的一切，再見了杭州。」

2015年，陳柏良在法籍恩師特魯西埃的招手下，從中超上海申花轉會到杭州綠城（後更名為浙江綠城），年底更簽訂5年新約。隨後陳柏良跟著綠城拚戰，雖然2016年踢完遭到降級，也與全隊為「沖超」而戰，後來甚至成為綠城隊長。

不過陳柏良的合約只剩最後1年，綠城基於年輕化考量操作轉會，最後與長春亞泰達成共識。陳柏良1日飛往土耳其，與正在該地移訓的長春亞泰簽約，並於12日正式宣布加盟。

陳柏良表示，非常感謝綠城過去5年的栽培，由於他的合約剩下最後1年，俱樂部操作轉會可以理解，他也需要一個能比賽的舞台來保持狀態。而亞泰正巧是綠城去年拚「沖超」的競爭者之一，最後甚至以2分之差把綠城擠到中甲第6，跟「沖超」目標只差3分，陳柏良說：「很高興新東家跟我有著同樣的目標！」

長春亞泰是陳柏良在大陸效力的第4支職業球隊，該隊過去也簽過台灣好手柯昱廷，陳柏良說，新隊友對他相當照顧，還詢問柯昱廷近況如何。柯昱廷目前效力高市台電，對岸因新冠肺炎疫情，職足賽季無限期延後開踢，陳柏良都待在老家高雄隨台電訓練，本月4日至中華男足集訓報到，隨後才請假前往土耳其。

陳柏良指出，長春亞泰本來還要前往杜拜移訓，但目前杜拜疫情也愈來愈嚴重，未來行程尚未確定。至於中甲球賽何時能開踢，陳柏良分析現在大陸疫情逐漸獲得控制，不過仍得非常小心，他認為最快要5月才可能開始新一季的中甲聯賽。

中華男足原訂3月26日客場對尼泊爾的世界盃資格賽，也因新冠疫情而無限期延後，陳柏良則趁此時敲定新東家。中華隊教頭王家中表示，樂見台灣球員有好的發展，比如此次集訓「甜甜圈弟」沈子貴（Will Donkin）請假，因為他在挪威史達比克獲邀參加一隊春訓，「如果他能打上一隊，對中華隊長遠而言當然是利多，柏良也是一樣。」

(中時 )